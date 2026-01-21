Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Ayşe Arman'dan kritik açıklama
Gazeteci Ayşe Arman, yoğun bakımda tedavisi süren kayınpederi Haldun Dormen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Usta tiyatrocunun son durumu merak konusu olurken, Arman'ın sözleri, Haldun Dormen sevenlerini endişelendirdi. Gözler şimdi, gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
Haftalardır hastanede tedavi altında olan usta tiyatrocu Haldun Dormen, sağlık durumu hakkında yapılan açıklamayla yeniden gündeme geldi. Ayşe Arman'ın paylaşımı sonrası Dormen'in tedavi süreci, sanat camiası ve sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bakın Ayşe Arman, son durumu nasıl açıkladı...
Yeni yılın ilk günlerinde yoğun bakıma alınan Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Haldun Dormen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
97 yaşındaki Dormen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan gelini gazeteci Ayşe Arman, entübasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Durum maalesef çok parlak değil" dedi
Sosyal medya hesabı üzerinden kayınpederinin sağlık süreciyle ilgili hüzünlü bir paylaşım yapan Ayşe Arman, hastane koridorlarındaki bekleyişlerini anlattı.