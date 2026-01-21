Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Ayşe Arman'dan kritik açıklama

Haftalardır hastanede tedavi altında olan usta tiyatrocu Haldun Dormen, sağlık durumu hakkında yapılan açıklamayla yeniden gündeme geldi. Ayşe Arman'ın paylaşımı sonrası Dormen'in tedavi süreci, sanat camiası ve sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bakın Ayşe Arman, son durumu nasıl açıkladı...