GÜNCEL

Haldun Dormen'den üzücü haber! Usta oyuncu entübe edildi

97 yaşındaki Haldun Dormen geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Ustan sanatçı ile ilgili üzücü gelişmeyi oğlu duyurdu. Ömer Dormen, "Babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi." dedi.

Usta sanatçı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı. 

97 yaşındaki usta sanatçının entübe edildiği açıklandı. Açıklamayı oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Dormen, “Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi.” dedi.

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 "YAPARSIN ŞEKERİM! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin"

"Tedavim olumlu seyrediyor" demişti

7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti.

Haldun Dormen kimdir?

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.

 Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi.

 Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.

