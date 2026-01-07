Haldun Dormen’den haber var! Sağlık durumunu açıkladı

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, sanat camiası ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı kimliğiyle Türk tiyatrosuna damga vuran Dormen’in, kontrol amaçlı olarak özel bir hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan usta ismin genel sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Basında yer alan haberlerin ardından Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendirdi. Dormen açıklamasında, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kontrol amaçlı bulunduğum hastanede tedavim olumlu seyrediyor. Süreç, değerli doktorlarımın yakın ilgisi ve titiz takibiyle devam ediyor. Gösterdiğiniz ilgi ve ilettiğiniz güzel dilekler için hepinize gönülden teşekkür ederim. Yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koymayı unutmayın. Sevgilerimle.”

Usta sanatçının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sevenleri, Dormen’in bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.