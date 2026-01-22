Haldun Dormen hayatını kaybetti! Sanat camiasından art arda paylaşım geldi...
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefat haberi hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğdu. Dormen için çok sayıda sanatçı ve kurum duygulandıran mesajlar paylaştı.
Haldun Dormen enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, 97 yaşında yaşamını yitiren Dormen için duygulandıran mesajlar paylaştı.
"HASTA OLDUĞUNU BİLİYORDUK AMA 'AYAĞA KALKAR' DİYORDUK"
Sanatçı Melek Baykal, CNN Türk’te Haldun Dormen’in ölümüne ilişkin şunları söyledi: “Ben şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizden aldım bu haberi, çok üzgünüz, şok geçiriyorum. Ne diyeyim şimdi, çok kıymetli ve değerli bir isim. Tiyatroya verdiği emekler, hizmetler, dostluğu, insanlığı kelimelerle anlatılacak boyutta değil. Hasta olduğunu biliyorduk ama Haldun Ağabey ayağa kalkar diyorduk, yaşı vardı, çok üzgünüm.”
"ÇOK ÜZGÜNÜM, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Sanatçı Nedim Saban, CNN Türk’te duygularını şöyle paylaştı: “İleri yaşına rağmen sahneyi bırakmadı, sahnede hayat buluyordu, yaşam enerjisi ve sevinci vardı. Öğrettiği şey yılmamaktı, yıllarca başarısızlığı da yüzlerce başarısı da oldu, yılmadan yeniden başlamayı şiar edinmiş bir sanatçı. Kendisiyle çok anım var, tiyatro sahibi olmamı sağladı, bir bina boşalınca bana haber vermişti. Her tiyatroya yardım eden biriydi, çok üzüldüm. Yüzlerce isim yetiştirdi. Hem oyunları hem de kitapları var, hiç ölmeyecek gibi yaşadı, sabahları kahvaltıda bile yazı yazardı. Çok çok üzgünüm, başımız sağ olsun.”
"SANATSEVERLERE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
Sanatçı Erol Evgin CNN Türk’te duygularını şöyle paylaştı: “70 yıllık sanat yaşamını geride bıraktı, sayısız eserler yönetti, oynadı, kitaplar yazdı, 46 yıllık dostumdu, çok üzgünüm. En son hastanede ziyaret ettim, doktorlar izin verdi, beni duydu ve gülümsedi. Bunu da yenecek ve aramıza dönecek diye umut ediyordum ama öyle olmadı. Psikoloji, pedagolojiyi çok iyi bilen, çok zarif bir insandı, ondan çok şey öğrendik. Allah’tan rahmet, tüm sanatseverlere baş sağlığı diliyorum.”