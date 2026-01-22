Haldun Dormen hayatını kaybetti! Sanat camiasından art arda paylaşım geldi...

"ÇOK ÜZGÜNÜM, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Sanatçı Nedim Saban, CNN Türk’te duygularını şöyle paylaştı: “İleri yaşına rağmen sahneyi bırakmadı, sahnede hayat buluyordu, yaşam enerjisi ve sevinci vardı. Öğrettiği şey yılmamaktı, yıllarca başarısızlığı da yüzlerce başarısı da oldu, yılmadan yeniden başlamayı şiar edinmiş bir sanatçı. Kendisiyle çok anım var, tiyatro sahibi olmamı sağladı, bir bina boşalınca bana haber vermişti. Her tiyatroya yardım eden biriydi, çok üzüldüm. Yüzlerce isim yetiştirdi. Hem oyunları hem de kitapları var, hiç ölmeyecek gibi yaşadı, sabahları kahvaltıda bile yazı yazardı. Çok çok üzgünüm, başımız sağ olsun.”