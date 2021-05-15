Haldun Demirhisar 'arkadaşım' demişti Serenay Sarıkaya fena yakalandı: 1 aydır...
28 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında aşk iddialarına ateş püskürdüğü Haldun Demirhisar ile objektiflere takıldı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar geçen ay Göcek’te, işadamının teknesinde görüntülenmişti. Güzel oyuncu sosyal medyada yapılan yorumlara isyan etmişti.
Arkadaş olduklarını belirten Sarıkaya "Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsedilen kişi arkadaşımdır." demişti.
Yorumları kınayan Sarıkaya "Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.