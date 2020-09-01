Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Merakları gideren açıklama geldi
Hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine düştü.
Ünlü oyuncu ve seslendime sanatçısı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken arama motorlarındaki yanlış bir bilgi karışıklığa neden oldu.
Bazı arama motorlarında Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu bilgisi, Aydın Boysan'ın tek oğlu Burak Boysan'a zor anlar yaşattı.
Ölüm haberinden sonra telefonları susmayan Burak Boysan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Sabahtan beri arıyorlar: Burak Boysan konuyla ilgili olarak " Sabahtan beri tek tek cevap veriyorum herkese. Fakat yetişemiyorum artık.
Boysan soyadı Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1930’larda yayınlanan Soyadı Kitabındaki popüler soyadlarından biri. Ankara’da, Konya’da, Akdeniz kıyılarında, Rize Fındıklı’da sayısız Boysan var. Sadece Rize Fındıklı’dakiler yakın akrabamız. Haldun Boysan değerli bir insan belli ki, fakat akraba değiliz maalesef." açıklamasını yaptı.