Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Merakları gideren açıklama geldi

Sabahtan beri arıyorlar: Burak Boysan konuyla ilgili olarak " Sabahtan beri tek tek cevap veriyorum herkese. Fakat yetişemiyorum artık.

Boysan soyadı Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1930’larda yayınlanan Soyadı Kitabındaki popüler soyadlarından biri. Ankara’da, Konya’da, Akdeniz kıyılarında, Rize Fındıklı’da sayısız Boysan var. Sadece Rize Fındıklı’dakiler yakın akrabamız. Haldun Boysan değerli bir insan belli ki, fakat akraba değiliz maalesef." açıklamasını yaptı.