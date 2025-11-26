Hal Kanunu çalışmaları tamamlandı! Yeni yılda Meclis'e geliyor
Vatandaşın beklediği "Hal Kanunu" ile ilgili gelişmeler gündemde. Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. Vergi kaçakçılığını önlemek için gerekli mücadelenin sürdürüldüğü, zincir marketlere kota getirecek olan yasa taslağı yılbaşında Meclis'e geliyor.
Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen 'Hal Kanunu'nda bu kez önemli ilerleme var. Yılbaşında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yasa taslağı 4 önemli düzenleme getiriyor.
Hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.
ARACILAR GERÇEK FİYATI SİSTEME GİRMEK ZORUNDA KALACAK
Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi'ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.
ZİNCİR MARKETLERE KOTA GELİYOR
Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20'sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.