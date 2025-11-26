Hal Kanunu çalışmaları tamamlandı! Yeni yılda Meclis'e geliyor

Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen 'Hal Kanunu'nda bu kez önemli ilerleme var. Yılbaşında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yasa taslağı 4 önemli düzenleme getiriyor.