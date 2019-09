Hakyolcular kimdir İskenderpaşa cemaat lideri Muharrem Nureddin Coşan'ın holdingi

Yargıda FETÖ'nün yerini Hakyolcular, Menzinciler ve Süleymancılar grubunun doldurduğu söyleniyor. Peki Hakyolcular kimdir cemaat liderleri Muharrem Nureddin Coşan hakkında merak edilenler.

Hakyol Nakşibendi tarikatine bağlı İskenderpaşa lideri Esad Coşan tarafından kurulmuş bir vakıf. Bu vakfa ve İskenderpaşa cemaatine üye olanlara Hakyolcular deniliyor. Hakyol Vakfı'nın başında Esad Coşan'ın oğlu Muharrem Nureddin Coşan bulunuyor.

Hakyolcuların en örgütlü oldukları yer FETÖ sonrasında yargı oldu. Yargıda Hakyolcular ile birlikte Süleymancılar ve Menzilciler'in de yapılandığı söyleniyor.

Muharrem Nureddin Coşan kimdir?

Muharrem Nureddin Coşan 2 Haziran 1963 Ankara doğumlu. Babası Nakşibendi tarikatine bağlı İskenderpaşa Cemaati'nin lideri Mahmud Esad Coşan'dır. Ankara İmam Hatip Lisesi'ni 1981 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir süre okuduktan sonra, Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi Arap Dil Enstitüsü’nde Arapça eğitimi gördü.

1987 yılında ABD'ye gitti. New York'taki The College of Saint Rose’da işletme eğitimi alarak buradan mezun oldu. Daha sonra aynı bölümde master yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra ticaretle ilgilenmeye başladı.

Server Holding'i yönetiyor

1996 yılından itibaren, Server Holding'in yöneticiliğini ve İskenderpaşa Cemaati'nin hizmet işleri sorumluluğunu üstlendi.

Babası ile birlikte Avustralya'ya, Avrupa'ya, ABD'ye seyahatler yaptı. Bu süre zarfında Mahmud Esad Coşan oğlunu ilim ve cemaat işleri yönünden yetiştirdi. İslami ilimlerini babasından alan Coşan, hafızlığını babası nezaretinde tamamladı.

Mahmud Esad Coşan'ın 4 Şubat 2001 tarihinde Avustralya'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu, İskenderpaşa Cemaatinin liderliğini üstlendi.

1988’de evlenen Muharrem Nureddin Coşan iki çocuk babası ve bir torun dedesidir. İyi derece İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Server Holding ve diğer 12 şirketi

1 Trilyon TL sermayeli ve 1995'te kurulmuş. Yönetim kurulu üyeleri Nureddin Coşan, Selçuk İnal, İsmail Budak. Bu holding dışında Nureddin Coşan'ın başkanı olduğu diğer şirketler şöyle:

-Server İletişim Gazetecilik ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 5 milyar lira sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı Nureddin Coşan. Yönetim Kurulu üyeleri Recep Koçak, Selçuk İnal, Coşkun Yılmaz, Zeki Ağralı, Tahsin Kahraman, Server Holding A.Ş.

-Ümraniye Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş.: 62 milyar 100 milyon lira sermayeli şirket 1994 yılında kurulmuş. Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Coşan.

Haksağ Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Zinde Sağlık Hizmetleri A.Ş.: 285 milyar sermayeli şirket 1996/da kurulmuş. Yönetim kurulunda Nureddin Coşan başkan. Üyeler ise Ahmet Arpacı, Köroğlu Bayhan Alp, Yakup Kocacık, Selçuk İnal, Server Holding.

Vefa Yayıncılık Tic. A.Ş.: 30 milyar lira sermayeli şirket 1986 yılında kurulmuş. Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Coşan, üyeler ise Mülayim Delibaş ve Selçuk İnal.

ASFA Eğitim Tesisleri A.Ş.: 45 milyar lira sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı Nureddin Coşan. Diğer üyeler Selçuk İnal, Mülayim Delibaş, Zeki Ağralı.

Seha Neşriyat ve Ticaret A.Ş.: 1987'de kurulan şirketin sermayesi 6 milyar lira. Yönetim kurulu başkanı Nureddin Coşan, üyeler ise Selçuk İnal, Mülayim Delibaş.

Yıldız Danışmanlık TV Reklamcılık Prodüksiyon Sanayi Ticaret A.Ş.: 7 milyar lira sermayeli şirket 1994'te kurulmuş. Şirketin Yönetim kurulu başkanı Nureddin Coşan. Üyeler Mülayim Delibaş ve Selçuk İnal.

Sim Ağ İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.: 1994 yılında kurulan şirketin sermayesi 5 milyar lira. Nureddin Coşan yönetim kurulu başkanı, Mülayim Delibaş ve Selçuk İnal ise üye.

Süfür Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi: 12 milyar lira sermayeli şirketin yönetim kurulu üyeleri Emin Çınar, Nureddin Coşan, Mehmet Soylu. Şirket 1995'te kurulmuş.

Vera İç ve Dış Ticaret A.Ş.: 5 milyar lira sermayesi olan şirket 1987 yılında kurulmuş. Yönetim kurulu başkanlığını Nureddin Coşan yapıyor. Mülayim Delibaş, İsa Yavuz, Ahmet Arpacı ise yönetim kurulu üyeleri. Sadi Özdemir

Medipol hastaneleri de onların deniyor

Ünlü Medipol hastaneleri zincirinin de arkasında İskenderpaşa cemaatinin bulunduğu söyleniyor. Hastanenin sahibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu cemaate tabii... Hastanenin temelini atan bugünkü adıyla Türkiye Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın (TESA) kurulumunda Koca'nın yanı sıra Nureddin Coşan yer alıyordu.