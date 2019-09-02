Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası terörden temizlendi! Moda yelleri esti

Önal, "Buranın aslında ne kadar güzel olduğunu her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim.