Hakkarili çoban sosyal medya fenomeni oldu

Hayırseverler ve Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin köye getirdiği malzemelerle yapacağı evin temellerini atmaya başladıklarını anlatan Kartal, "Yaylada keçileri otlatırken arkadaşım görüntülerimi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler de kısa zamanda yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Çok olumlu tepkiler alınca biz de çekimlerimizi sürdürdük. Şu an binlerce takipçim var" dedi.