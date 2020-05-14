Hakkari'de yıkık dökük evde yaşayan aile yardım bekliyor

Baba Şinasi İşözü ise "Tek isteğimiz sıcak bir eve geçmek. 5 çocuğum var, onların da yaşama hakkı var. Onun için yardım istiyoruz yetkililerden. Bu evde insanların yaşaması mümkün değil ama mecburuz. Ev de bizim değil. Sadece bize yardım yapılsın istiyorum” ifadelerini kullandı.