Hakkari'de uzman çavuş Lokman Sarıaslan'la oğlu omuz omuza vatan nöbetinde

Oğlumla görev yapmaktan gurur duyuyorum

Duygularını AA muhabirine anlatan baba Sarıaslan, oğluna yakın olmak için Çukurca'ya tayin talebinde bulunduğunu söyledi. Sarıaslan, "Gaziantep'ten 2017'de buraya geldim. O günden bu yana oğlumla bu zorlu coğrafyada görev yapıyoruz. Oğlumla aynı görevi yaptığım için gurur duyuyorum. Zaman zaman geliyorum buraya, oğlumla hasret gideriyorum. Sağ olsunlar, komutanlarımız da yardımcı oluyor. Gurur verici bir şey." diye konuştu.