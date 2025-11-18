BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi

Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi

Hakkari'de, "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Abone ol

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi öncülüğünde TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Ahmet Karadeniz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, Türkiye ve Gazze'de şehit olanların isimlerinin verildiği fidanları dikti.

Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi - Resim: 0

Karadeniz, yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle sadece fidan dikmediklerini, kardeşliğin tohumlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bir yanlarında Filistin'in acısını, diğer yanlarında Türkiye'nin umudunu taşıdıklarını belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Her bir fidanla Türkiye'de ve Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin isimlerini yaşatıyor, bu topraklarda yaşayan her bir ağaç ile ümmet bilincimizi güçlendiriyoruz. Şehitler göğe kanat açarken, biz burada kardeşliğimizin hatıralarıyla kök salıyor, aynı toprağa dualarımızı bırakıyoruz. Rüzgar her estiğinde dualarımız onlara, Gazze'ye ve mazlum coğrafyalarına ulaşacak inşallah. Bu umut dolu fidanlar büyüdüğünde gölgesinde çocuklar oynayacak, dallarında kuşlar barınacak, insanlar nefes alacak. Bu proje sadece bir çevre hareketi değil, bir dua, bir vefa, bir gelecek inşasıdır."

Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak
Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt
Okul tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adana Valiliği'nden açıklama
Okul tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adana Valiliği'nden açıklama
Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma
Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma
Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü
Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Belçika, İsrail'in UNIFIL birliklerine saldırısını kınadı
Belçika, İsrail'in UNIFIL birliklerine saldırısını kınadı
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu
Tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü
Tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü