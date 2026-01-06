BIST 11.922
DOLAR 43,05
EURO 50,44
ALTIN 6.161,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor...

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor...

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü Arslankaya Tüneli yakınında yol genişletme çalışması yürüttü.

Abone ol

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 25 yerleşim yeri yolundan 21'i ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 4 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü Arslankaya Tüneli yakınında yol genişletme çalışması yürüttü.

Yüksekova ilçesinde ise yoğun sis ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, ağaçlarda kırağı, Merkez İhsaniye Camisi'nin saçaklarında 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova Belediyesi ekipleri ise çarşı merkezinde ve ara sokaklarda biriken karı temizledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da çığ uyarısı! Yükseklerde yoğun kar etkili olmuştu...
Erzurum'da çığ uyarısı! Yükseklerde yoğun kar etkili olmuştu...
19 ilde ‘çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı
19 ilde ‘çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı
Batı Akdeniz'de dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı...
Batı Akdeniz'de dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı...
İstanbul’da su kesintisi: 38 mahalle etkilenecek
İstanbul’da su kesintisi: 38 mahalle etkilenecek
Mersin'de trafikte akrobatik hareketler pahalıya patladı: Motosikletliye 2 bin 719 lira ceza
Mersin'de trafikte akrobatik hareketler pahalıya patladı: Motosikletliye 2 bin 719 lira ceza
İsrail'den Somaliland provokasyonu! Meğer geçen ay...
İsrail'den Somaliland provokasyonu! Meğer geçen ay...
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 3 şahıs gözaltında
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 3 şahıs gözaltında
Trafikte akrobatik hareketler cezayı yedi
Trafikte akrobatik hareketler cezayı yedi
En düşük emekli maaşı değişiyor mu? Şamil Tayyar duyurdu emekli maaşlarına ek zam için çalışma başladı
En düşük emekli maaşı değişiyor mu? Şamil Tayyar duyurdu emekli maaşlarına ek zam için çalışma başladı
Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası!
Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası!
Tarım sigortalarında yeni döneme girildi! "Üreticimizin emeğini korumaya devam ediyoruz"
Tarım sigortalarında yeni döneme girildi! "Üreticimizin emeğini korumaya devam ediyoruz"
Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı
Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı