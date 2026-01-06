Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor...

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü Arslankaya Tüneli yakınında yol genişletme çalışması yürüttü.Abone ol
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 25 yerleşim yeri yolundan 21'i ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı 4 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü Arslankaya Tüneli yakınında yol genişletme çalışması yürüttü.
Yüksekova ilçesinde ise yoğun sis ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, ağaçlarda kırağı, Merkez İhsaniye Camisi'nin saçaklarında 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu.
Yüksekova Belediyesi ekipleri ise çarşı merkezinde ve ara sokaklarda biriken karı temizledi.