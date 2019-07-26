Hakkari'de evin damına yerleştiler bebek bakıp televizyon izliyorlar

Yıkım kararı verildi, dama taşındılar: Yaklaşık 2 hafta önce yaşadıkları bu ev için de yıkım kararı verildi. Evsiz ve çaresiz kalan Çal ailesi, bu kez de kardeşinin ailesi ile birlikte yaşadığı evin damına taşınmak zorunda kaldı.