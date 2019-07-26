Hakkari'de evin damına yerleştiler bebek bakıp televizyon izliyorlar
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşamlarını sürdüren Çal ailesi, durumlarına göre kiralık ev bulamadıkları için 15 gündür bir evin damında yaşıyor.
13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yüksekova ilçesinde, 78 günde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar görmüştü. Çatışmaların ardından 3 çocukları bulunan Kemal ve Rugeş Çal'ın kiralık olarak yaşadığı ev de kullanılmaz hale geldi.
Bunun üzerine Kemal Çal, eşi ve yaşları 1, 4 ve 6 olan çocukları ile birlikte kardeşinin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan 2 odalı kiralık evine yerleşti.
Yıkım kararı verildi, dama taşındılar: Yaklaşık 2 hafta önce yaşadıkları bu ev için de yıkım kararı verildi. Evsiz ve çaresiz kalan Çal ailesi, bu kez de kardeşinin ailesi ile birlikte yaşadığı evin damına taşınmak zorunda kaldı.
Yardım istiyor: Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ancak ailesinin durumu yüzünden bu işini de bırakmak zorunda kalan Çal, yetkililerden yardım bekliyor.