Hakkari'de evi yılanlar istila etti 6 kişilik aile kabusu yaşadı! İlk kez...
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 6 kişilik Ateş ailesi, yılan istilası üzerine evlerini terk etti. Uzun bir süre yakınlarının evinde kalan aile geri döndüklerinde ikinci bir şoku yaşadı. Yılan korkusu devam eden Ateş ailesine yakınları ve köylülerden destek geldi.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi için mayıs ayında havaların ısınmasıyla birlikte evlerinde görülen yılanlar nedeniyle kabus dolu günler başladı.
Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köydeki ağabeyinin evine yerleşti.
Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti. Bunun üzerine yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi
Bir süredir inşaatı süren ev tamamlandı ve aile yeni evine yerleşti. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.