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Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu

Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu

Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmen kayboldu. AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu.  Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.

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Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu

Askerin bulunması için başlatılan çalışmalar, AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla devam ediyor.

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Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu

Arama çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

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Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu
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