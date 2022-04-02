Hakkari'de çaya düşen asteğmen kayboldu

Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.