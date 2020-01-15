Hakkari'de bulundu sırrı çözülemiyor! Ayağında 'İran 2018' yazıyor

Yüksekova'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan Cahit Bilin, sabah saatlerinde evinin önünde uçamayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini evine götürüp besleyen Bilin, ayağında ise üzerinde 'İran 2018' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu fark etti.