Hakkari'de bina çatısına yuva yapan yarasalar koronavirüs paniği yarattı
HAKKARİ'de yarasalar evin çatısını istila etti. Bina sakinleri, hayvanların koronavirüs taşıyabileceği endişesiyle yardım çağrısında bulundu.
Dünya, Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmüştü. Hakkari'de de bu durum bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Biçer Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu ile mücadele etmeye çalışıyor.
Sayılarının 20'yi aştığı belirtildi
Yarasaların koronavirüs taşıyabileceği endişesi yaşayan aile, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirterek, aynı binanın alt katında oturan yakınlarında geceyi geçirmeye başladı.
Geceleri yarasa sesi duyuyorlar
Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu, yarasaların evinin çatı ve kirişlerine yuva yaptığını söyleyerek yarasaların koronavirüs taşımasından endişe duyduklarını ve geceleri çatı bölümünde gelen yarasa sesleri nedeniyle korku yaşamaya başladıklarını anlattı.
"Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz"
Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Saraçoğlu, "Yaklaşık bir haftadır evimizin çatısına yuva yapmış yarasalar var. Yarasaların sayısı kısa zamanda 15'e 20'ye çıktı. Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz, evimize giremiyoruz. Yetkililerden yarasaların doğal ortamlarına götürmelerini istiyoruz" dedi.