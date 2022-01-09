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Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

İhlas Haber Ajansı
Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

HAKKARİ Yüksekova ilçesi merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti.

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Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

6 metreyi geçen kar kalınlığında ekipler zorlukla ilerliyor.

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Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı.

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