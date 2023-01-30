Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'

KONYA'da hakim olarak görev yapan İsmail E., tanıştığı kadınla buluştuğu restoranda kadının başka bir erkek arkadaşı masaya gelince çıldırdı. Kadına hakaret mesajı atıp masadan kalktı. Ardından da polisi arayıp, kadın ve yanındaki erkeğin ismini verdi ve "uyuşturucu ticareti yapıyorlar" dedi. Sonrası film gibi...

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Konya'nın Çumra İlçesinde Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail E., güzellik merkezi bulunan S.K. isimli kadınla, bir yakını aracılığıyla tanıştı. Sosyal medya üzerinden S.K.'ya ulaşan Hakim İsmail E., daha sonra kadınla telefonla mesajlaşmaya başladı. Tanışmanın üzerinden iki gün geçtikten sonra, hakim İsmail E., ile S.K. buluşmaya karar verdi.

Evinden alıp bir restorana götürdü

Sabah'ın haberine göre, kadını evinden aldıktan sonra ikili Selçuklu İlçesindeki bir otelin restoranında bir araya geldi. İkili oturup birlikte alkol alırken S.K.'yı arkadaşı Ö.B. aradı. Hakim İsmail E.'ye S.K., arkadaşının da geleceğini söyledi.

Arkadaşının gelmesini istemiyorum

Bunun üzerine İsmail E. "arkadaşının gelmesini istemiyorum, duracak mı çok" dedi. Kadın ise "Gelecek, zaten iş görüşmemiz var, bende fazla durmayacağım, o da durmaz muhtemelen" diye karşılık verdi. Hakim İsmail E., mahkemesinde baktığı davalarla ilgili konuşurken Ö. B. geldi. Bir süre sonra Hakim İsmail E., masayı terk etti.

Bok ettin gecemi çok teşekkür ederim

S.K.'ya mesaj atan hakim İsmail E. "Yaptığın büyük saygısızlık. Bok ettin gecemi çok teşekkür ederim. Yanındaki kırıkla iyi muhabbetler sana. Sen böyle tipleri hakkediyorsun" mesajı gönderdi. Ardından da masadan kalkarak restoranı terk etti.

Hakim gitti, masayı polisler bastı

S.K., Ö.B. ile otururken restorana polis geldi. S.K.'ya ihbar olduğunu arama yapacaklarını söyleyen polisler, personellerin kullandığı odada S.K ile Ö.B.'nin üzerinde arama yaptı. S.K., polisler geldiğinde kendisini ihbar edenin İsmail E. olduğunu düşünerek şikayetçi olacağını söyledi.

Hakimin mesajlarını polise verdi

Whatsapp mesajlarını da polise teslim eden kadın, hakimden şikayetçi oldu. S.K.'nın şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada, S.K.'nın ifadesi alındı. S.K., "Hakim İsmail E.'yi ilk kez Otel altında bulunan içkili restoranda buluştuğumuzda gördüm, buluşma sebebimiz de hem tanışmak, hem de kendisinin güzellik merkezinde istediği operasyonla ilgili bilgi alış verişi yapmaktı." dedi.

Beni ekersen polis gönderirim

Olay akşamı hakim İsmail E.'nin kendisini arkadaşının evinden aldığını anlatan S.K., şunları söyledi: "Bu sırada kendisiyle telefonla yaptığımız konuşmada 'Beni ekersen kolluk gönderirim' diyerek şakalaştık. Oturduktan sonra İsmail E. iki bira içti. Aramızda sohbet ettik. Kendisi mahkemesinde baktığı dosyalarla ilgili konuştu."

Hakim 'ben esrar içiyorum' dedi

"Dosya içerikleriyle ilgili bana bilgiler verdi. Ayrıca uyuşturucu çeşitleri, ceza karşılıkları, miktarları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisinin "Esrar, hint keneviri" kullandığını, içtiğini aslında yapılan bu eylemin suç olmaması gerektiğini, Devletin belirli miktarlara izin vermesi gerektiğini söyledi."

O gitti yarım saat sonra polisler geldi

"Arkadaşım gelince yanımızdan ayrılarak çıktı, çıkar çıkmaz da WhatsApp'tan bana polise teslim ettiğim küfürlü mesajı attı, çıkarken de zaten sandalyeyi ittirerek ceketini alıp çıkmıştı. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra 4-5 tane sivil polis yanımıza geldi. Ben polisler geldiğinde ihbar edenin hakim İsmail E. olduğunu tahmin ettim, polisler geldiklerinde 112'ye hakkımızda uyuşturucu ticareti yaptığımız ve arkadaşıma poşet içerisinde uyuşturucu verdiğime dair ihbar geldiğini söylediler."

'Geceniz nasıl geçti' diye mesaj attı

S.K. bir kaç gün sonra hakim İsmail E.'nin kendisine "Geceniz nasıl geçti" diye mesaj attığını, kendisine "Bak işine" diye cevap yazıp engellediğini de ifadesine ekledi. Yapılan soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları da incelendi. Hakim İsmail E.'nin 112'yi arayıp yaptığı ihbarın içeriği şöyle yer aldı:

Fotoğraflarını çekip bana gönderin

"Bu cafedeki alınan şahısların merkeze alındığında dair ifadelerinin alındığına dair bu şahısların fotoğraflarını gönderebilirler mi, arkadaşlarla iletişime geçelim benim telefon numaram sistemde kayıtlı, şahıslara işlem yapıldığının fotoğrafları teyidini istiyorum ben, görevli olarak giden arkadaşlar bunun fotoğraflarını bana göndersinler, ben haber bekliyorum."

HSK, hakim için soruşturma izni verdi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın ardından yaşananlar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. HSK 1. Dairesi, kendisini reddeden kadına suç uydurma, hakaret ve iftira suçlarını işleyen, uhdesindeki dosyalar hakkında bilgi veren ve uyuşturucu kullanımı söylemleriyle hakim İsmail E. hakkında soruşturma izni verdi.