Hakim karşısına çıkıyor! Müstehçenlik suçlaması ile gözaltına alınmıştı...
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Şarkıcının savunmasının ardından duruşma savcısı, davanın esası hakkında mütalaasını açıkladı.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Matiz hakkında, "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu ve şarkının çocuklar üzerinde zararlı etkiler yaratabileceği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
Duruşma, Mabel Matiz ve avukatının katılımıyla yapıldı. Şarkıcı, şarkı sözlerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, "Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır. Çocuklar ve gençler her zaman özel bir konumda olmuştur. Bu yüzden hiçbir şekilde kötü bir niyetle yazılmış bir eser değildir" dedi.
Matiz, şarkıdaki kelimelerin anlamlarını savunarak, "Cici bebe", "toy" gibi kelimelerin halk arasında yaygın kullanılan deyimler olduğunu söyledi. Şarkısının belirli bir cinsiyete ya da ilişki biçimine yönelik olmadığını ve evrensel bir anlatıya sahip olduğunu vurguladı. Sanatçı, Türkçenin zenginliğine dikkat çekerek, kelimelerin farklı anlamlar taşıyabileceğini ifade etti. Ayrıca, şarkı sözlerinde iddia edilen müstehcen anlamları kesinlikle kasdetmediğini belirtti. "Kuş" kelimesinin halk edebiyatında kısmet anlamında kullanıldığını da savunmasına ekledi.