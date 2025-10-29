Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı!

TFF’nin açıkladığı 152 hakemin bahis skandalı futbol gündemini karıştırdı. Üst klasman hakemlerinin de yer aldığı listede en dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. Öte yandan en çok merak edilen konulardan olan, hakemlerin bahis oynadığı maçların listesi de ortaya çıktı.

TFF’nin bahis skandalında adı geçen 152 hakemin kimliklerinin açıklanması, Türkiye’de futbol gündemine bomba gibi düşerken. Bahis oynadığı belirlenen hakemlerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu isimler arasında üst klasman hakemlerinin de bulunması dikkat çekti. En çok konuşulan isimlerden biri ise Zorbay Küçük oldu. Skandalın yankıları sürerken, hangi maçlara bahis oynandığı da merak konusu haline geldi.

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu merakı giderdi ve hakemlerin bahis oynadığı maçların listesini kamuoyuna sundu. Eken’in paylaştığı liste kısa sürede büyük ses getirdi.

İşte Türkiye’de hakemlerin bahis oynadığı iddia edilen o maçlar...

2019-2020 SEZONU

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

Başsavcılıktan yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni açıklama:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir."