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Hakeme kızan Xavi çılgına döndü skandal bir harekete imza attı

Hakeme kızan Xavi çılgına döndü skandal bir harekete imza attı

Kariyerini Katar ekiplerinden Al Sadd'ta teknik direktör olarak devam ettiren Xavi Hernandez, maçta sinirlerine hakim olamayınca tribünlere doğru ayakkabısını fırlattı.

Hakeme kızan Xavi çılgına döndü skandal bir harekete imza attı - Sayfa 1

Barcelona ve İspanya futbolunun efsane isimlerinden olan, kariyerini Katar'da teknik direktör olarak sürdüren Xavi Hernandez, daha önce yeşil sahalarda göstermediği bir harekete imza attı.

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Hakeme kızan Xavi çılgına döndü skandal bir harekete imza attı - Sayfa 2

Aktif futbolculuk kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Xavi, takımı Al Sadd'ın Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında karşılaştığı Al-Duhail maçında sinirlerine hakim olamadı.

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Hakeme kızan Xavi çılgına döndü skandal bir harekete imza attı - Sayfa 3

Ayakkabısını fırlattı: Goal'de yer alan habere göre Xavi, 1-1 devam eden maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyonda, hakemin takımın lehine karar vermemesi üzerine ayakkabısını tribünlere doğru fırlattı. Xavi'nin kariyeri boyunca sergilemediği sinirli hali, objektiflere yansıdı.

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Hakeme kızan Xavi çılgına döndü skandal bir harekete imza attı - Sayfa 4

Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Al-Wakrah ile 21 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak. 

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