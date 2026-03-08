Hakem hataları Süper Lig’i karıştırdı! Kulüpler isyan bayrağını çekti

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda yaşanan hakem hataları birçok kulübün tepkisine neden oldu. Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor, Samsunspor, Başakşehir ve Trabzonspor gibi kulüpler yaptıkları açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu’nu şeffaflık ve adil yönetim için göreve çağırdı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta tamamlanırken yapılan hakem hataları gündemden düşmüyor. Sezon başında bu yana birçok Süper Lig ekibi hakem kararlarına isyan ederek TFF'ye çağrı yaptı.

2025-2026 sezonunda hakem hatalarına isyan eden kulüpler ve açıklamaları şu şekilde:

KONYASPOR CEPHESİ İSYAN ETTİ

Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Kasımpaşa maçının ardından yeşil-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı ve TFF'yi hesap vermeye çağırdı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır. Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır. Bir şehrin emeğinin ne uğruna ve ne için yok sayıldığının yalnızca yönetim olarak değil, bu şehrin tüm bileşenleriyle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz. Her konuda hızla açıklama yapabilen Türkiye Futbol Federasyonu’nu, bu karşılaşmada yaşanan skandal kararlarla ilgili derhal ve açık bir şekilde kamuoyuna hesap vermeye davet ediyoruz."

BEŞİKTAŞ TFF'Yİ CEVAP VERMEYE ÇAĞIRDI

Dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra ise siyah-beyazlılar, hakem hatalarına tepki göstermişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’la oynadığımız maç sırasında Riva’daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz. VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır? Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır? Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır? VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır? Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir. Beşiktaş JK olarak; Galatasaray’la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, mücadeledeki hakem kararlarıyla alakalı resmi hesabından bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez.

Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.

Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe’nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz" denildi.

GALATASARAY TFF'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Galatasaray, Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Sane'nin attığı golün geçerli sayılması gerektiğini savunarak şu ifadelere yer verdi:

"T. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın."

ÇAYKUR RİZESPOR: RİZESPOR, ŞAHSİ BİR HUSUMETİN BEDELİNİ ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri Trendyol Süper Lig 21. hafta maçının ardından hakem Ozan Ergün'e tepki gösterdi.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu işte bir terslik VAR

Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar.

Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz.

- Bu akşam maçın henüz 2. dakikasında apar topar verilen sarı kart, maçın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler nitelikteydi.

- 19. dakikasında konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık yarattı.

- Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine "devam" kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu.

- Bir diğer hayal kırıklığı ise 60. dakikada yaşandı. Ali Sowe ile bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.

Şaşırdık mı? Tabii ki hayır.

Gaziantep – Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hâlâ tazeliğini korurken, aynı ismin bugün yine görev almış olması dikkat çekicidir.

Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor.

KAYSERİSPOR 24'NCÜ HAFTADA İSYAN ETMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, deplasmanda oynadığı Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk'e tepki göstermişti.

Sarı-kırmızılı takım yaptığı yazılı açıklamada 3 puanlarının gasp edildiğini belirterek, "Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir. Bu karar bir 'yorum farkı' değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye’nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır. Bu doğrultuda: Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurumuzu yapacağımızı, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi, hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz. Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor’a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir. Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

ALANYASPOR, BEŞİKTAŞ MAÇININ ARDINDAN İSYAN ETTİ

Alanyaspor 2-2 biten Beşiktaş maçının ardından hakemler ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz hafta oynadığımız RAMS Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam ile VAR hakemleri Ümit Öztürk ve Adnan Deniz Kayatepe, verdikleri ve vermedikleri kararlarla kaybettiğimiz puanlara direkt etkileri olmuştur.

Beşiktaş maçında VAR'ın müdahale etmemesi gereken bir pozisyonda aleyhimize verilen çok kolay bir penaltı kararı, attığımız 3’üncü golün faul olmamasına rağmen verilmemesi, oyuncularımızın yüzlerine atılan dirseklere sarı kart dahi gösterilmemesi, futbolcumuza gol olabilecek bir noktada yapılan sert faulün verilmeyerek avantaj uygulatılması, maçın sonucunu maalesef olumsuz olarak etkilemiştir."

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçtaki hakem kararına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın son bölümünde lehlerine penaltı kararı verilmediği ileri sürülerek, şöyle denildi:

"Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir. Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır. Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir."

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları gereği yapılmaya davet edilerek, "Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN TEPKİ

Fenerbahçe, Galatasaray-Samsunspor maçındaki deplasman ekibinin 90+7'de beklediği penaltı pozisyonu için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) acil bir açıklama yapmasını talep etmişti.

Fenerbahçe açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

KARAGÜMRÜK, FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Süleyman Hurma, "Böyle hakem mi olur? Böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakem de baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın. Tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı. Penaltıdan sonra stattan ayrıldım. Böyle bir ortamda hakemin maçı düzgün yönetme şansı zaten yok. Böyle mutlu olsunlar. Türk futbolunda büyük takımlarımız ne istiyorsa o oluyor. Hakemler de onu yapıyor." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR İSYAN ETMİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. RAMS Başakşehir maçta hakem ve VAR kararlarına, verilmeyen penaltılar ile kırmızı kartlara tepki gösterdi.

Turuncu lacivertliler, yayıncı kuruluşta TRİO ekibinin karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiği videoyu sosyal medya hesaplarından ‘Bu da VAR’ mesajıyla paylaştı.

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi ve "Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini bu akşam itibarıyla ben görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Arda Kardeşler'in hakemlik kariyeri sona erdi.