Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.