Hakan Ural'ın Kanal İstanbul sözlerinin ardından Aysun Kayacı'dan bomba paylaşım
Hakan Ural, ''Neler Oluyor Hayatta'' programının canlı yayınındaki İstanbul Sözleşmesi üzerine sözleriyle olay yarattı. Aysun Kayacı, paylaşımıyla TT oldu.
Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' adlı programda yorumcu olan Hakan Ural, geçtiğimiz gün canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı. Ural'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.
Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.
Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtti.
Hakan Ural, "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var" dedi.