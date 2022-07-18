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Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...

Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, katıldığı bir programda söyledikleriyle sosyal medyayı salladı. Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın bir gecelik ilişki sonrası dünyaya geldiğini söyledi.

Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...

Selçuk Ural, YouTube'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin dünyasını adeta sarstı.

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Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...

Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın tek gecelik bir ilişki sonrası doğduğunu ve bunu yıllar sonra beraber olduğu kadından öğrendiğini söyledi.

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Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...

Selçuk Ural kendisine gelen "Hakan Ural hayatına girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldun. Hakan Ural'ı kabul etmeyip test istediğin için pişmanlık yaşadın mı?" sorusuna "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" şeklinde yanıt verdi.

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Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...

Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, sözlerine şöyle devam etti:

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