Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya ağır eleştiri! "Konuş de konuşamaz"

"Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. 'Açıkçası'yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu 'açıkça'sını çıkarttım buradan."