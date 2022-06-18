Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya ağır eleştiri! "Konuş de konuşamaz"
Ünlü oyuncu Hakan Ural yorumcusu olduğu Neler Oluyor Hayatta programında Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce patronu olan 25 yıllık yayıncıyı 'Acuna'a açıkcası kullanmadan konuş de konuşamaz' şeklinde eleştiren Ural sosyal medyada gündeme geldi.
Kanal D ekranlarına hafta içi her gün yayınlanan Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural programda yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz gün iç işleri bakanı Süleyman Soylu'yu konuk alan ve çok konuşulan Hakan Ural 'Z kuşağı oy kullanmamalı' yorumları ile büyük tepki toplamıştı.
Ural bu defa eski patronu 25 yıllık programcı Acun Ilıcalı ile ilgili sözleriyle gündeme geldi. Ilıcalı için, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır..."
"Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. 'Açıkçası'yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu 'açıkça'sını çıkarttım buradan."