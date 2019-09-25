Hakan Ural TV8'den ayrıldı Acun Ilıcalı gafı olay! 2. Sayfa Müge ve Gülşen'in yerini aldı
Hakan Ural, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'den ayrıldı. Veda mesajındaki ayrıntı herkesin diline düştü.
Kanal D ekranlarında her sabah yayımlanan 2. Sayfa Müge ile Gülşen adlı magazin programı hakkında bir iddia orta atıldı. İddiaya göre, 2. Sayfa programı yayından kaldırılacak ve yerine Hakan Ural gelecek. Bu iddiaların ardından TV8 ile yollarını ayırdığını duyuran Hakan Ural'ın veda mesajındaki detay dikkat çekti.
Ortaya atılan iddiaların ardında sabah saatlerinde Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan Ural, TV8'den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:
"Evet bugün 4 yıldır yayın yapma şansı bulduğum TV8 deki son günüm... Her anlamda anlatılması mümkün olmayan birbirinden güzel anıları bana yaşattığı için başta sevgili kardeşim dostum arkadaşım Acun Ilıcalı olmak üzere tüm ekip ve birbirinden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim...
Özellikle bizi yalnız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere minnettarım. Bir kusur kabahatim olmuşsa "ki muhakkak olmuştur" Affola. Bu arada profesyonel bir teklif aldığım bir başka kanalda yakın zamanda başlayacağım Allah mahcup etmez ise doğrudur. Kalın sağlıcakla."