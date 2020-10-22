Hakan Taşıyan'ın son hali herkesi üzmüştü müjdeli haberi Işın Karaca verdi
Hakan Taşıyan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Taşıyan için müjdeli haberi Işın Karaca, sevenlerine duyurdu.
90'lı yıllara damga vuran arabesk müziğin temsilcilerinden Hakan Taşıyan'ın sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı. Son haliyle de oldukça kötü bir halde olan Taşıyan, sevenlerini üzdü. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Konuşmakta dahi güçlük çeken ve kilo veren şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.
Hakan Taşıyan'ın son halinin ortaya çıkmasıyla Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın tedavisine hastanede devam edilmesi için harekete geçti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işın Karaca ise güzel haberi şu sözlerle duyurdu:
"Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.''
Dün ise 47 yaşındaki Taşıyan’ın sosyal medya hesabından, ''Sevgili Dostlarımız, Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz'' açıklaması yapılmıştı.