Hakan Taşıyan’ın sağlık mücadelesi sürüyor! Yeni detaylar ortaya çıktı
Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi. Ünlü sanatçının yaklaşık on gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, sağlık sürecinin kalp krizi şüphesiyle başlayıp böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlarla farklı bir boyuta ulaştığı belirtildi.
Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü.
Hakan Taşıyan'ın on gündür hastanede olduğu öğrenildi. Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlattı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"
