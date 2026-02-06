Hakan Taşıyan’ın sağlık mücadelesi sürüyor! Yeni detaylar ortaya çıktı

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Hakan Taşıyan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre ünlü sanatçının yaklaşık 10 gündür hastanede olduğu, sürecin kalp krizi şüphesiyle başladığı ve böbrek nakli sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavinin devam ettiği öğrenildi.