Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber geldi! Bakın kim organ bağışı yaptı
90'lı yıllara damga vuran arabesk müziğin temsilcilerinden Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi.
Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.
Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayınlanmıştı.
Bu mesaj sonrası Hakan Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü Taner Solak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, ‘hızlı bir şekilde kilo alıyorum’ diyordu” ifadelerini kullanmıştı.
Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.