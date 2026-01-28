Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Kalp krizi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan Hakan Taşıyan için doktorlar daha önce organ nakli yapıldığından dolayı anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı.