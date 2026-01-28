Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Kalp krizi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Taşıyan'a destek Erdoğan'dan geldi. için anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda karar verilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her türlü desteğin verilmesi talimatıyla sürece müdahale ettiği öğrenildi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan Hakan Taşıyan için doktorlar daha önce organ nakli yapıldığından dolayı anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı.
ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Sabah'ta yer alan habere göre anjiyo kararı için kurul toplanırken, devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.
ESENBOĞA'DA ERDOĞAN'I KARŞILAMIŞTI
Hakan Taşıyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.