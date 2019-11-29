Hakan Şükür'ün yeni görüntüleri! Yanındakini herkes eşi sandı meğer...
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. Hakan Şükür'ün yanında bulunan kadın ise önce eşi zannedildi ama kızı Zeynep Sude çıktı.
Daha önce de lüks içinde yaşamı görüntülenen Hakan Şükür, Washinton DC’de bulunan Georgetown’da bulunan bir Apple mağazasında kızı Zeynep Sude ile alışveriş yaparken görüldü.
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün kızı Zeynep Sude oldukça büyümüş görünüyor.
Firari FETÖ'cünün alışverişinin tamamlamasının ardından kızıyla birlikte mağazadan ayrıldığı görülüyor. Şükür’ün tercih ettiği Apple mağazasının bulunduğu Georgetown, ünlülerin mülk sahibi olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.
Şükür, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımla kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan ifşa etmiş oldu. Firari FETÖ’cü Şükür, paylaşımında "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkarmıştı.
5 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarılmıştı.