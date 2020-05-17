Hakan Şükür'den Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
'UEFA Kupası' fotoğraflarında kendisine yer verilmemesine çok sinirlenen FETÖ firarisi Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, "Gerçek hikayesini bir gün mutlaka anlatacağım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, resmi hesabından 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünü kutlamak için paylaşım yaptı. Paylaşımdaki sevinç fotoğraflarında ona yer verilmemesiyle ilgili paylaşım yapan Hakan Şükür, sarı-kırmızılı kulübe tehditler savurdu.
FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, 17 Mayıs'ta Galatasaray'ın paylaştığı UEFA Kupası sevinç fotoğraflarının içinde olmaması sonrası küplere bindi.
Hakan Şükür, Galatasaray'ın UEFA paylaşımına "Bir gün gelecek, büyük gururla aldığımız bu kupanın gerçek hikayesini ve hangi şartlarda kazanıldığını mutlaka anlatacağım" karşılığını verdi.
FETÖ firarisi Şükür, attığı Tweette, şu ifadeleri kullandı: UEFA Kupasında çok gol atmamın (10 gol) resmimi paylaşmama nedeni olacağını bilsem inanın uğraşmazdım o kadar.