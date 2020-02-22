Hakan Şükür'den 9 yıl sonra olay yaratacak itiraflar! Hiç istemiyordum pişmanım

"Kıvırdı U dönüşü yaptı"

Siyasete hiç girmek istemediğini ancak baskı yapıldığını iddia eden Hakan Şükür, 2012'de övgüler dizerken şunları söylüyordu: İlkemiz, yaptığımız her işte hizmet etmek, topluma örnek insan olabilmek.