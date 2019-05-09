Hakan Şükür ve Burhan Kuzu kapıştı FETÖ ve Galatasaray iddiası olay
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu twitterdan Galatasaray ve FETÖ'ye ilişkin iddialar ortaya atınca ortalık birbirine girdi. Olaya Hakan Şükür de dahil oldu. Kuzu'ya 'sahte hukuk profesörü' diyen Hakan Şükür, eriyen servetine de yandı.
Twitterda gündeme oturan olay Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Galatasaray için attığı FETÖ twitleri ile patlak verdi. Twitler Galatasaray camiasını ayaklandırırken, Hakan Şükür'ün ismi de geçiyordu. Burhan Kuzu'nun olay yaratan GS-FETÖ twitlerine geçmeden önce kavgayı ateşleyen Galatasaray Divan Kurulu'ndaki İmamoğlu açıklamasını verelim.
Dün yapılan divan kurulunda üye Hayri Kozak, aynen şunları söyledi:
-Tanrı, İmamoğlu'nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye'nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran'da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran'da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının.
Bu açıklamalara sinirlenen Burhan Kuzu, Galatasaray camiasını ayağa kaldıran FETÖ ithamlarını dile getirdi. Burhan Kuzu hesabından sarı şunları yazdı:
-FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı. Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor. Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez.. Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı. Önce teşekkür etmek lazım.
Gelen tepkiler çığ gibi olunca Burhan Kuzu yeni bir twit daha attı. Taraftara yönelik bir tepkisi olmadığını belirten Kuzu şunları yazdı:
-Tepkim Galatasaray taraftarına yönelik değildir.Galatasaray ülkemizin en güzide takımlarından biridir ancak divan kurulunda yapılan siyasi konuşma ve Erdoğan düşmanlığı kabul edilemez. Türkiye de siyaseti belirlemek isteyenlere en güzel cevabı Galatasaray taraftarı vermelidir.