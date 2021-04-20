Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın: Beni yatağa atabileceğini düşündü
Aygün Aydın'ın aşk yaşadığını iddia ettiği Hakan Sabancı hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı.
Geçtiğimiz Şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen Hakan Sabancı ve Aygün Aydın, son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi. Konunun başlangıcı ise Aydın'ın Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesine dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın, hem Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti hem de Sabancı'nın beğendiği kadınları...
Aydın'ın bu hamlesinin ardından ise sosyal medyada ortalık karıştı. Aydın, sosyal medyada kendisinin 'deli gibi' gösterilmek istendiğini mesajları bu nedenile ifşa ettiğini söyledi. İşte Aygün Aydın'ın herkesi şaşırtan Hakan Sabancı açıklamaları:
''Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar.
''Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı.''