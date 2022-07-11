Hakan Sabancı'nın kötü günü! Teknesi suların altına gömüldü, Sabancı'nın durumu merak ediliyor
Sabancı ailesinin veliahtlarından biri olan bekar yakışıklı Hakan Sabancı'nın gözde teknesi, geçtiğimiz gün Bodrum sularına karıştı. Kayaya çarptıktan sonra batan teknenin içi suyla doldu. Teknesi batan Hakan Sabancı'nın ne durumda olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
Sabancı ailesinin yakışıklı ve çapkın bekarı Hakan Sabancı'nın 3 yıldız Bodrum tatilinde kullandığı tekne battı. Hakan Sabancı'ya büyük şok yaşatan olayla ilgili yaşananlar merak ediliyor. Sabancı o sırada teknede miydi? Son durum ne? İşte cevapları...
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Sabancılar'ın genç veliahtı is insanı Hakan Sabancı'ya büyük şok!
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Hakan Sabancı'nın üç yıldır Bodrum tatilinde kullandığı tekne battı.
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İngiliz bayraklı Allien isimli tekne Gündoğan Kızılburun mevkiinde kayaya çarparak su almaya başladı.
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