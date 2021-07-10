'Hakan Sabancı'dan hamileyim' diyen Aygün Aydın'a 3 gün hapis cezası

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu, sosyal medyayı en çok karıştıran iddiası ise 'Hakan Sabancı'dan hamile olduğu' iddiasıydı. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma kararı aldırmıştı. Karar uyarınca Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi.