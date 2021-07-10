'Hakan Sabancı'dan hamileyim' diyen Aygün Aydın'a 3 gün hapis cezası
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın hakkında üç günlük zorlama hapsi verildi. Aydın, polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü. Karar, sosyal medyada eleştiri konusu oldu
İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu, sosyal medyayı en çok karıştıran iddiası ise 'Hakan Sabancı'dan hamile olduğu' iddiasıydı. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma kararı aldırmıştı. Karar uyarınca Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
Aygün hakkında alınan bu karar, sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi.
Tedbir kararının ihlaline ilişkin bir karar olsa da mağdurun Sabancı olması nedeniyle hızlı karar alındığı şüphesi sosyal medya yorumlarına yansıdı.