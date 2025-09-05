Hakan Sabancı'dan beklenmeyen çıkış! Özge Ulusoy detayı dikkat çekti...

"ANNEMİ ÇOK ÜZÜYOR"

Havalimanında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sabancı "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı ama buna kimse saygı duymuyor" ifadelerini kullanırken "Bu şekilde biz bitirdik. Böyle bir karar aldık karşılıklı. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü bir şahıslarla ya da ailemle hiçbir alakası yok. Aileme yapılan, özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni çok üzüyor. Annemi de çok üzüyor. Kendisi de sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı." dedi.