Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst
Hakan Sabancı, oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı uzun soluklu ilişki ve ayrılıkla çok konuşulmuştu. Ayrılıktan sonra gündeme gelmeye devam eden Sabancı'nın, kısa süre önce oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı iddiaları ortaya çıkmıştı. İkilinin cephesinde, ilişkilerinin seyrini değiştirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte magazin kulislerini hareketlendiren o iddia...
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte konuşan Soytürk, Hakan Sabancı ile ilgili sorulara:
"Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" yanıtını vererek aşk iddialarını üstü kapalı bir şekilde onaylamıştı.