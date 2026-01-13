BIST 12.317
DOLAR 43,16
EURO 50,42
ALTIN 6.372,48

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst

|
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst

Hakan Sabancı, oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı uzun soluklu ilişki ve ayrılıkla çok konuşulmuştu. Ayrılıktan sonra gündeme gelmeye devam eden Sabancı'nın, kısa süre önce oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı iddiaları ortaya çıkmıştı. İkilinin cephesinde, ilişkilerinin seyrini değiştirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte magazin kulislerini hareketlendiren o iddia...

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile uzun soluklu bir ilişkiden çıkan Hakan Sabancı, çok konuşulan bu ayrılığın ardından oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin adının yan yana anılması magazin kulislerini hareketlendirirken, aralarında yaşanan bu gelişmeyle tüm dikkatler onlara çevrildi. Bakın magazin gündemine bomba gibi düşen olay ne...

19
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst - Resim: 2

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı ve oyuncu Rabia Soytürk aşkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

29
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst - Resim: 3

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte konuşan Soytürk, Hakan Sabancı ile ilgili sorulara:

39
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisinde dengeler değişti, bütün planlar altüst - Resim: 4

"Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" yanıtını vererek aşk iddialarını üstü kapalı bir şekilde onaylamıştı.

49