Hakan Sabancı için 2 kez hapis cezası alan Aygün Aydın'ın yeni aşkı! Soyadı 'Koç'
Hakan Sabancı'yla olayları bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını Instagram hesabından paylaştığı dudak dudağa pozla ilan etti...
Hakan Sabancı'yla yaşadığı polemik nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Aygün Aydın, yeni aşkını sosyal medya hesabından dudak dudağa verdiği samimi pozla ilan etti.
Hakan Sabancı'nın kendisini hamile bıraktıktan sonra ayrıldığını iddia etmesi nedeniyle bir anda magazin gündeminin üst sıralarına oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Sabancı'nın avukatlarının şikayetiyle hapse girmişti.
Sabancı'ya ağır ifadeler kullanan Aydın, kalbini yeni sevgilisine kaptırdı.
"En büyük karanlığımda doğan güneşim..."
Aydın, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.