Hakan Sabancı için 2 kez hapis cezası alan Aygün Aydın'ın yeni aşkı! Soyadı 'Koç'

"En büyük karanlığımda doğan güneşim..."

Aydın, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.