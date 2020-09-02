Hakan Muhafız'ın yıldızı Çağatay Ulusoy'un yeni imajını görenler şaşkına döndü

5 sene önce Delibal filminde oynayan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda aldığı kilolarla ve sürekli olarak iptal olan projelerle gündeme geliyordu. Barbaros dizisindeki rolünü Engin Altan Düzyatan'a bırakan Çağatay Ulusoy, ekranlara geri dönüyor. Yakışıklı oyuncunun yeni imajını görenler hayrete düştü.