Hakan Muhafız'ın başrolü Çağatay Ulusoy'un kazancı şok etti! Bakın kaç para alıyor

Akşam'ın haberine göre, toplam 40'ar dakikalık ilk sezon 10 bölüm, ikinci sezon 8 bölüm şeklinde ekrana taşınan diziden Ulusoy'un bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi. Şu ana kadar iki sezonu yayımlanan ve büyük ilgi gören Hakan Muhafız'ın dört sezon süreceği tahmin ediliyor.