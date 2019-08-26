Hakan Muhafız'ın başrolü Çağatay Ulusoy'un kazancı şok etti! Bakın kaç para alıyor
Netflix'in Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun bölüm başına aldığı para ağzını açık bırakabilir.
Dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı para herkesin ağzını açık bırakıyor. Ulusoy, dizinin yeni sezon çekimlerine başlanmasının ardından soluğu sette alırken ne kadar kazandığı ortaya çıkınca herkesi şoke etti.
Akşam'ın haberine göre, toplam 40'ar dakikalık ilk sezon 10 bölüm, ikinci sezon 8 bölüm şeklinde ekrana taşınan diziden Ulusoy'un bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi. Şu ana kadar iki sezonu yayımlanan ve büyük ilgi gören Hakan Muhafız'ın dört sezon süreceği tahmin ediliyor.
Hakan Muhafız dizisinden oldukça yüklü bir miktar kazanan Çağatay Ulusoy, kazancını ise ticarette kullanmayı tercih etti.
Gıda sektörüne atılmayı planlayan Ulusoy, Bulgar göçmeni babası Aylin Ulusoy ile Boşnak annesi Refiye Ulusoy'un memleketlerinde yatırım yapacak.