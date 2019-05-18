Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer
Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın yeni sezon kadrosuna Çukur'dan 2, Diriliş Ertuğrul'dan 1 isim transfer edildi.
Hakan: Muhafız'ınyeni sezonunda, Hakan, Muhafız kanı taşıyan ağabeyinin yıkıma uğrattığı İstanbul’u kurtarmaya çalışacak. İstanbul, Ölümsüzler’in saldırısı yüzünden yayılan bir virüsle mücadele ederken Faysal ve Rüya planlarını gerçekleştirmeye adım adım yaklaşacak.
Hakan ise panzehir için Nisan’a ulaşmaya çalışacak ve bu esnada tanıştığı Burak’la birlikte şehri kurtarmak için maceraya atılır. Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek’in, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romandan esinle yazdığı bir hikayeye dayanan dizinin senaryosunu İpek Gökdel kaleme alıyor.
Hakan: Muhafız'ın yeni sezonlarında başlıca rolleri Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu paylaşmaya devam edecek.
3. sezonunun 2020 içerisinde prömiyer yapması beklenen Hakan: Muhafız'ın kadrosunda ise şu yeni isimler yer alacak: