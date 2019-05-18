Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer

Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın yeni sezon kadrosuna Çukur'dan 2, Diriliş Ertuğrul'dan 1 isim transfer edildi.

Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer - Sayfa 1

Hakan: Muhafız'ınyeni sezonunda, Hakan, Muhafız kanı taşıyan ağabeyinin yıkıma uğrattığı İstanbul’u kurtarmaya çalışacak. İstanbul, Ölümsüzler’in saldırısı yüzünden yayılan bir virüsle mücadele ederken Faysal ve Rüya planlarını gerçekleştirmeye adım adım yaklaşacak.

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Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer - Sayfa 2

Hakan ise panzehir için Nisan’a ulaşmaya çalışacak ve bu esnada tanıştığı Burak’la birlikte şehri kurtarmak için maceraya atılır. Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek’in, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romandan esinle yazdığı bir hikayeye dayanan dizinin senaryosunu İpek Gökdel kaleme alıyor. 

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Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer - Sayfa 3

Hakan: Muhafız'ın yeni sezonlarında başlıca rolleri Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu paylaşmaya devam edecek.

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Hakan Muhafız'a Diriliş Ertuğrul'dan sürpriz transfer - Sayfa 4

3. sezonunun 2020 içerisinde prömiyer yapması beklenen Hakan: Muhafız'ın kadrosunda ise şu yeni isimler yer alacak:

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