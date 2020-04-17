Hakan Kakız Survivor Yasin ve Barış'ın mesajlarını ifşa etti bakın neler konuşmuşlar
Sosyal medya fenomeni olan Hakan Kakız Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı ile olan mesajlarını yayımladı. Neler konuştuklarını bir bir anlattı.
Bir dönem sosyal medyada çok konuşulan, Kerimcan Durmaz'la yakın arkadaş olan Hakan Kakız, TV8 kanalının fenomen yarışması Survivor'da yarışan Yasin ve Barış'ın kendisine mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı. Kakız, mesajları Instagram hesabından yayımladı.
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Kakız, SurvivorYasin'in kendisine 5 sene önce durup dururken mesaj attığını ifşa ederken Survivor Barış'ın ise kendisini terslediğini anlattı.
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Survivor yarışmasını hiç kaçırmadan izleyen Hakan Kakız, 5 sene önce Yasin Obuz'un kendisiyle tanışmak istediğini söyleyip şu mesajları ortaya çıkardı.
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. Yasin mesajlarda "Hakan nasılsın, ben Yasin. Müsait olunca görüşürüz" diyerek telefon numarasını göndermiş. Kakız ise Yasin'e "Tamam canım kaydettim, haberleşiriz" cevabını vermiş.
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