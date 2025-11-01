Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum’da yaptığı konuşmada uluslararası sistemin belirsizlik içinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin çok yönlü diplomasiye devam edeceğini vurguladı. Gazze’de kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini söyleyen Fidan, “Ateşkes kırılgan ancak insani felaketi durdurmak için fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World Forum'da konuşma yaptı. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını belirtti. Fidan, Ukrayna için de İstanbul'da liderleri ağırlamaya hazır olduklarını ve diplomasinin dış politikanın köşe taşı olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Diyalog ve diplomasi dış politikamızın köşe taşlarından biri olarak kalmaya devam edecektir.

"ULUSLARARASI SİSTEMİ 'BELİRSİZLİK' İFADE EDİYOR"

Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak ve tek bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime kesinlikle belirsizlik olur. Halihazırda olan dengeler değişiyor ve parametreler belirsiz bir şekilde büyüyor. Küresel devletler de artık fonksiyonelliğini kaybediyor. Bölgesel stabiliteyi koruyacak olan kurumlar da bu hızla birlikte çalışamıyorlar ve kompleks krizlerle başa çıkamıyorlar.

"DİYALOGA VE ÇOK YÖNLÜLÜĞE AÇIĞIZ"

Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrardan insanları çok kutupluluğa doğru itiyor. Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloga açığız ve çok yönlülüğe açığız.

"GÜÇLÜ BİR ULUSLARARASI SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"

Kolektif aksiyonlarla, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz. İlk olarak güçlü bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de sistemi tekrardan yapılandırmalıyız. Birleşmiş Milletler'in verimliliğini artırmamız gerekiyor. Günümüzde kuralların olmamasından dolayı zorluk çekmiyoruz, uygulamaların eşit olmamasından dolayı sorun yaşıyoruz.

Fidan, Türkiye'nin en başından bu yana Gazze'deki "soykırımı" durdurmak ve adaleti tesis etmek için çok kapsamlı diplomatik çabalar yürüttüğünü belirtti.

"ADİL VE KALICI BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE MÜMKÜN OLACAK"

Bakan Fidan, "Yine İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, kontakt grubu içerisinde de uluslararası anlamda Gazze'deki durumun bilinmesini ve görülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Filistin devletinin tanınması için de çabalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Bu durumun, bölgesel ortakların kendi bölgelerindeki krizleri çözme konusunda nasıl faydalı olabileceğini ve uluslararası yansımalarını gösterdiğini ifade eden Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler konuşmasını ve Şarm El Şeyh'te ulaşılan ateşkesi hatırlattı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Ateşkesin kırılgan olduğunu ancak Gazze'deki insani felaketi sona erdirme konusunda bir fırsat sunduğunu dile getiren Fidan, "Dolayısıyla şimdi burada alınan kararların hayata geçirilmesi gerekmekte. Adil ve kalıcı bir barış sadece ve sadece iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacak." diye konuştu.

Fidan, Şarm El Şeyh'teki ivmeyi kullanarak Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi ve tüm ilgili tarafların katılımıyla anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası kurumlar vasıtasıyla bu anlaşmanın meşruiyeti sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOYKIRIMI DURDURUP ADALETİ GETİRMEYE ÇALIŞTI"

"Uluslar barış ve refah için kendi sorumluluklarını bölgelerinde kabul ettikleri zaman küresel düzen de bunu takip etmek durumunda kalacaktır. Eğer bu olmazsa insanların acı çektiğini görüyoruz, Orta Doğu'da da durum bu şekilde. Gazze'de bunun en trajik sonuçlarını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomatik emek harcadı ve kendisi soykırımı durdurup adaleti getirmeye çalıştı. İletişim gruplarımızın katkılarıyla birlikte Gazze'deki duruma uluslararası farkındalık kazandırdık."