BIST 9.180
DOLAR 39,44
EURO 45,57
ALTIN 4.345,52
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan, Yaşar Güler, İbrahim Kalın ve Metin Gürak bir araya geldi! İsrail'in İran'a saldırılarını görüştüler

Hakan Fidan, Yaşar Güler, İbrahim Kalın ve Metin Gürak bir araya geldi! İsrail'in İran'a saldırılarını görüştüler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Kaynaklar, toplantının saat 14.30'da başladığını, toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığını bildirdi.

⁠⁠İsrail’in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı?
Foto Galeri Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı
Tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı
Bingöl'de deprem AFAD şiddetini duyurdu
Bingöl'de deprem AFAD şiddetini duyurdu
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal
İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Üst düzey yetkili söyledi, İsrail'in planı...
İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Üst düzey yetkili söyledi, İsrail'in planı...
Devlet Bahçeli açıkladı: İran'a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır
Devlet Bahçeli açıkladı: İran'a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır
Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı
Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir
Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir