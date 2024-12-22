Hakan Fidan ve Ahmet Şara'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye lideri Ahmet Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşme sonrası ikili basın açıklamasında bulunuyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye lideri Ahmet Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşme sonrası ikili basın açıklamasında bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

'Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz'

Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Suriye'nin bütün etnik, dini ve mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak inşallah. Suriye'nin özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi sizlerle olacak. Türk halkı ve Türk devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizinle beraber olacaktır.

Bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi artık mümkündür. Sayın Şara ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik.

'Sayın Cumhurbaşkanımız gereken talimatı vermiştir'

Öncelikle ülkenin güvenliğinin tesisi gerekmektedir. Suriyelilerin öncülüğü ve ev sahipliğinde hiçbir etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir ülke gerekmektedir.

Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. AFAD ve özel şirketlerimizle somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına gereken talimatı vermişlerdir.

Suriye'nin yeniden inşası içinde gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri ancak bu şekilde sağlanacaktır.

Uluslararası toplum yeni Suriye hükümetiyle iş birliği içinde olmalıdır. Zaman bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz.

'PKK/YPG derhal kendini feshetmelidir'

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur asla da olamaz. Bu husustaki ortak irademizi teyit ettik.

Bu vesileyle PKK/YPG'nin Suriye'de yeri olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelede ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir.

DEAŞ'ın Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas rejiminden kurtulan Suriye'nin DEAŞ ve PKK/YPG'den de kurtulacaktır.

Uluslararası toplum İsrail'in Suriye'deki hukuksuz girişimlerine tepki göstermelidir.

Yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın ülkelerine dönmesi temel hizmetlere kavuşması için uluslararası toplumun topyekün bir seferberlik içerisinde olması gerekiyor. Sayın Reis'in de söylediği gibi bir önceki rejim için geliştirilen bütün yaptırımların bir an önce kaldırılması gerekiyor ki yatırım, finansman, sağlık ve eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin.

Ahmet eş-Şara'nın açıklamaları şu şekilde;

Ahmet Şara'dan tüm dünyaya çağrı: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılmalı

Halkımızın hemen hemen yarısı yurt dışında. Altyapımız yıkıma maruz kalmış durumda. En önemli şey egemen ülkeler belli ilkeler konusunda karar vermeleri gerekiyor. Suriye'nin egemenliğini ve yönetimine destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı.

Önümüzdeki cani rejim halkı katletti. Bundan dolayı Suriye birtakım yaptırımlara maruz kaldı. Ama o artık gitti. Suriye'de mağdurlar var. Cezanın da kaldırılması, bu masum insanların cezalandırılmaması gerekiyor.

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